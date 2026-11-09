به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت بازار آسیب‌دیده رشت که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان ملی و استانی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به حادثه آتش‌سوزی بازار رشت در جریان حوادث دی ماه سال گذشته، گفت: در این حادثه، ۷ پهنه از بازار تاریخی رشت دچار حریق شد که با همکاری دستگاه‌های مختلف و استفاده از امکانات موجود از سراسر استان، از گسترش آتش به بخش‌های وسیع‌تری از این بازار جلوگیری شد.

وی با اشاره به حضور مدیران عامل شرکت‌های بیمه و مسئولان بیمه مرکزی در ساعات اولیه حادثه، افزود: یکی از شرکت‌های بیمه فوری مسئولیت را پذیرفت و خسارت واحد‌های تحت پوشش خود را پرداخت کرد؛ به گونه‌ای که حدود ۶ واحد صنفی تحت پوشش این شرکت با دریافت خسارت، بازسازی شدند و فعالیت خود را از سر گرفتند.

استاندار گیلان با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده خسارت واحد‌های تحت پوشش برخی از بیمه‌ها، گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد در بیمه مرکزی و پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح مختلف، تاکنون نتیجه قابل قبولی برای تعیین تکلیف این واحد‌ها حاصل نشده و استدلال مطرح‌شده از سوی شرکت‌های بیمه، ارتباط حادثه آتش سوزی با ناآرامی‌های سال گذشته است.

هادی حق‌شناس با تشریح ابعاد خسارت واردشده به کسبه بازار رشت، افزود: صاحبان این واحد‌ها علاوه بر از دست دادن مغازه و سرمایه خود، اجناس و کالاهایشان را نیز از دست داده‌اند و حدود یک سال از فعالیت اقتصادی و کسب درآمد محروم شده‌اند و در حال حاضر هم برای بازسازی مغازه‌ها و تأمین مجدد اجناس باید هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند.

وی با بیان اینکه بازاریان آسیب‌دیده هیچ نقشی در وقوع این حادثه نداشتند، گفت: این افراد از اقشار زحمتکش جامعه هستند که با وجود مشکلات فراوان، در این مدت تلاش کرده‌اند با استفاده از منابع شخصی و کمک‌های محدود، واحد‌های خود را بازسازی کنند، اما امروز بسیاری از آن‌ها دیگر توان مالی برای ادامه این مسیر را ندارند.

استاندار گیلان با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده در استان برای کمک به بازاریان خسارت دیده، گفت: از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه، حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به این بازاریان اختصاص یافت که با سپرده‌گذاری، زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فراهم شد و از بنیاد برکت هم برای تأمین تسهیلات کم‌بهره پیگیری‌هایی انجام شد.

هادی حق‌شناس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی بازار، افزود: دستگاه‌هایی مانند میراث فرهنگی، شهرداری، شرکت‌های آب، برق و گاز و دیگر مجموعه‌های مرتبط در استان برای رفع مشکلات زیرساختی و تسهیل بازسازی بازار رشت وارد عمل شدند، اما این اقدامات به تنهایی پاسخگوی خسارت سنگین واردشده به کسبه نیست.

وی با اشاره به آمار واحد‌های آسیب‌دیده و وضعیت بیمه آن ها، گفت: از مجموع ۴۰۰ مغازه آسیب‌دیده، صاحبان ۱۹۷ واحد که تحت پوشش ۲ بیمه خصوصی قرار دارند، همچنان در انتظار تعیین تکلیف و دریافت خسارت هستند.

به گفته استاندار گیلان، انتظار می‌رود با ورود و پیگیری مسئولان ملی، موضوع پرداخت خسارت بیمه‌ای این واحد‌ها در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلیف شود تا بازاریانی که حدود یک سال از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده‌اند، بتوانند هرچه سریع‌تر به کسب و کار خود بازگردند.

این نشست با حضور ساجدی‌نیا، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، امانی، معاون فنی، زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه، باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، رضایی، رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیران ۲ بیمه خصوصی و تهیدست، رئیس اتاق اصناف گیلان برگزار شد.