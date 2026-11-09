به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره، کمیته ملی حقوق بشر در نشست خبری در محل جنایت عربستان در شرق صنعاء با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بعدازظهر شنبه گذشته، هواپیما‌های دشمن سعودی به عمد و به طور مستقیم حمله‌ای به روستای الشریه در شهرستان بنی حشیش در شرق صنعا انجام دادند که به تخریب کامل شش خانه و زنده به گور شدن ساکنان آنها منجر شد. آمار اولیه حاکی از ۴۴ شهید و ۴۰ زخمی بود. در همین حال جنگنده‌های سعودی بمباران محل جنایت را از سر گرفتند و با سه حمله هوایی، خدمه آمبولانس و امدادگران این منطقه را هدف قرار دادند.

این کمیته تاکید کرد: ما دشمن سعودی را (از نظر کیفری و بین المللی) مسئول قتل عام الشریه و سایر جنایات می‌دانیم و تاکید می‌کنیم روند این جنایت‌های تمام عیار با شواهد پزشکی قانونی و نام‌ها کامل است و اینها جنایتی است که با گذشت زمان از بین نمی‌رود. ما خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و تحقیق بین‌المللی مستقل برای انجام بازدید‌های میدانی و بررسی صحنه‌های جرم در الشریه و سایر مناطق هستیم.