فرمانده سپاه محمد رسول الله استان تهران گفت: همزمان با ایام فاطمیه، پیکر‌های مطهر ۳۵۰ شهید گمنام برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین در سراسر کشور آماده شده است.

سردار حسن حسن زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: از ۳۵۰ پیکر شهید گمنام، ۲۴۰ شهید به استان‌های مختلف و ۱۱۰ شهید در تهران تشییع خواهند شد.

وی افزود: ۲ مراسم جامع برای شب و روز شهادت حضرت زهرا در سراسر کشور برنامه ریزی کرده‌ایم؛ مراسم وداع با شهدا در شب شهادت، در تمام میادین و اجتماعات شبانه مردم مبعوث شده در مراکز استان‌ها و در تهران نیز این مراسم در ۱۱۰ میدان برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه محمد رسول الله استان تهران گفت: در روز شهادت حضرت زهرا (س)، مراسم تشییع از ساعت ۸ صبح در مراکز استان‌ها و در تهران از مقابل دانشگاه تهران آغاز می‌شود.

سردار حسن زاده تصریح کرد: مجموعه‌های حمل‌ونقل عمومی، نیروی انتظامی، نیرو‌های امدادی و نهاد‌های دولتی و مدیریت شهری در برگزاری باشکوه این مراسم همکاری دارند.