شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۰.۵۹ درصدی و افزایش ۴۷ هزار و ۸۲۸ واحدی به ۸ میلیون و ۱۳۷ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد یک درصدی و افزایش ۲۲ هزارو ۵۲۶ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۸۲ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۳ هزارو ۹۰۹ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه استخراج کانه‌های فلزی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۲۷ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۸۰ درصد بازار معادل حدود ۷۶۲ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.