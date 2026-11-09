سعید اسماعیلی با کسب مدال طلای رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قزاقستان، علاوه بر دفاع از عنوان قهرمانی خود، چندین رکورد را در تاریخ کشتی ایران به ثبت رساند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید اسماعیلی در مسیر کسب این مدال طلا، با عملکردی کم‌نظیر موفق به کسب ۳۸ امتیاز شد و در مجموع تنها ۳ امتیاز به حریفان خود واگذار کرد.

ملی‌پوش وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با کسب این مدال، سومین طلای متوالی خود در این وزن را به دست آورد؛ افتخاری که شامل یک طلای المپیک و دو طلای رقابت‌های جهانی است.

مهم‌ترین رکورد‌ها و افتخارات سعید اسماعیلی در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

_ کسب ۳۸ امتیاز و واگذاری تنها ۳ امتیاز به حریفان در مسیر قهرمانی جهان

_ کسب سومین طلای متوالی در وزن ۶۷ کیلوگرم شامل یک طلای المپیک و دو طلای جهان

_ قرار گرفتن در جایگاه سوم پرافتخارترین فرنگی‌کاران تاریخ ایران پس از حمید سوریان و محمدهادی ساروی و نهمین کشتی‌گیر پرافتخار تاریخ کشتی ایران

_ تبدیل شدن به سومین فرنگی‌کار تاریخ ایران پس از حمید سوریان و غلامرضا فرخی که موفق به دفاع از عنوان قهرمانی جهان و کسب دو طلای متوالی شده است.

_ کسب بیست‌وششمین مدال طلای تاریخ کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان

_ تبدیل شدن به دومین کشتی‌گیر خوزستانی پس از امین میرزازاده که دو مدال طلای رقابت‌های قهرمانی جهان را در کارنامه دارد.

_ ثبت ششمین مدال طلای کشتی‌گیران استان خوزستان در رقابت‌های قهرمانی جهان

پیش از این، سعید عبدولی در سال ۲۰۱۱، امین میرزازاده در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵، دانیال سهرابی در سال ۲۰۲۶ و سعید اسماعیلی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ برای کشتی خوزستان در رقابت‌های جهانی طلا کسب کرده‌اند.

درخشش اسماعیلی در قزاقستان، علاوه بر تثبیت جایگاه او در جمع بزرگان کشتی فرنگی ایران، برگ دیگری بر افتخارات کشتی خوزستان افزود.