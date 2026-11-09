به مناسبت سالروز تاسیس شورای حل اختلاف و قدردانی از مادران مینابی، زنگ صبر در مدارس این شهرستان نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس دادگستری شهرستان میناب گفت: با هدف ترویج و نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش و بخشش، به دانش آموزان ۴ مدرسه مقطع متوسطه نیز آموزش‌هایی در این زمینه ارائه می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا شهرخی افزود: دادگستری شهرستان میناب رتبه دوم استان در زمینه پرونده‌های صلح و سازش را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: در هفت ماه امسال از مجموع سه هزار و ۶۰۳ پرونده مختومه شده، هزار و ۹۹۶ پرونده آن به صلح و سازش منجر شد.

درپایان این مراسم هم دونهال به نشانه صلح دوستی در دبیرستان نمونه حضرت خدیجه (س) شهرستان میناب کاشته شد.