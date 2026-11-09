۵ ورزشکار و ۴ مربی از استان فارس به مرحله جدید اردوی آماده‌سازی تیم ملی دوومیدانی نوجوانان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا فیلیپین دعوت شدند.

دعوت ۹ ورزشکار و مربی فارس به اردوی تیم ملی دوومیدانی نوجوانان

دعوت ۹ ورزشکار و مربی فارس به اردوی تیم ملی دوومیدانی نوجوانان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۵ ورزشکار و ۴ مربی از استان فارس به مرحله جدید اردوی آماده‌سازی تیم ملی دوومیدانی نوجوانان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا فیلیپین دعوت شدند.

این اردو از امروز تا ۲۰ آبان‌ماه با حضور منتخبین فدراسیون دوومیدانی برگزار می‌شود تا نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا (فروردین‌ماه در کشور فیلیپین) آماده شوند.

بر اساس این دعوت، نمایندگان استان فارس در این اردو به شرح زیر هستند:

ورزشکاران:

زینب تابش (استهبان)

کوثر تابش (استهبان)

روشن رزمی (کازرون)

نیایش زارع مهذبیه (شیراز)

محمد طا‌ها فتحی (استهبان)

مربیان:

احسان زارع مهذبیه (شیراز)

وحید افراسی (استهبان)

علی نصیری (کازرون)

* زینب موسوی (شیراز)