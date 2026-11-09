به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، فرامرز حریری مقدم با اعلام این خبر گفت: در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۵۰ واحد تولیدی و بازرگانی در فضایی به مساحت حدود ۳ هزار مترمربع حضور دارند. شرکت‌کنندگانی از استان‌های تهران، البرز، کرمانشاه، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، کردستان و مازندران محصولات و دستاورد‌های خود را عرضه می‌کنند.

وی افزود: ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، تجهیزات خاک‌ورزی، انواع کود و نهاده‌های کشاورزی، لوله‌های پلی‌اتیلن، استخر‌های ذخیره آب، ورق‌های ژئوممبران، قطعات و لوازم یدکی تراکتور، دیسک، پلاستیک‌کش، ادوات سیفی‌کاری و چیزل و همچنین تجهیزات و سیستم‌های نوین آبیاری و آب‌رسانی از جمله محصولات و فناوری‌های قابل ارائه در این نمایشگاه است.