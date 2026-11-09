معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: روند نصب کنتور‌های حجمی چاه‌های کشاورزی به منظور تحویل حجمی آب و اجرای دقیق الگوی کشت باید در دو سال آینده تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، جعفر گوهرگانی در سفر به شهرستان هشترود با اشاره به تدوین و ابلاغ الگوی کشت در سال‌های اخیر اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و همکاری نهاد‌های علمی و تحقیقاتی، الگوی کشت محصولات کشاورزی را متناسب با نیاز‌های تولید داخلی کشور تدوین کرده است. این سیاست‌گذاری در بخش وسیعی از کشور، پیش از آغاز سال زراعی به استان‌ها ابلاغ می‌شود و به‌تدریج جایگاه پررنگ‌تری در برنامه‌ریزی تولید پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه الگوی کشت با هدف ساماندهی تولید و پیشگیری از بروز مشکلات در بازار محصولات کشاورزی تدوین می‌شود افزود: عوامل مختلفی از جمله منابع آب و خاک در تعیین الگوی کشت نقش دارند و اجرای مؤثر آن مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه در حوزه تأمین آب است. تأمین آب مورد نیاز کشاورزی نیز بر عهده وزارت نیروست و برنامه‌ریزی تولید باید با میزان آب قابل دسترس تناسب داشته باشد.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی، دسترسی کشاورزان به اطلاعات دقیق درباره میزان آب قابل تخصیص را از الزامات اجرای الگوی کشت دانست و گفت: تأمین آب از طریق چاه‌های کشاورزی، شبکه‌های آبیاری و پایاب سد‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که کشاورز از میزان آب در اختیار خود اطلاع داشته باشد و بتواند متناسب با آن برای تولید برنامه‌ریزی کند.

گوهرگانی با تأکید بر ضرورت توسعه تجهیزات اندازه‌گیری و تحویل حجمی آب تصریح کرد: مطالبه وزارت جهاد کشاورزی این است که نصب کنتور‌های حجمی و سایر تجهیزات اندازه‌گیری در چاه‌ها و پایاب سد‌های کشاورزی در دو سال آینده به اتمام برسد؛ چراکه بدون تحویل حجمی آب، امکان محاسبه دقیق میزان مصرف، شناسایی اتلاف و ارزیابی بهره‌وری آب وجود ندارد.

وی با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: تاکنون در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار حلقه چاه کشاورزی در کشور به کنتور حجمی مجهز شده‌اند و تکمیل این روند می‌تواند زمینه مدیریت دقیق‌تر منابع آب و انطباق تولیدات کشاورزی با ظرفیت منابع آبی را فراهم کند.