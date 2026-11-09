به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، صفحه کلش ریپورت در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از حمله پهپادی اوکراین به یکی از پالایشگاه‌های نفت روسیه و انفجار و آتش سوزی آن نوشت، پهپاد‌های اوکراینی شب گذشته پالایشگاه نفت کریشی، یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های روسیه در استان لنینگراد را هدف حمله قرار دادند. این حمله موجب انفجار‌های شدید و وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده در این تأسیسات شد.

این تاسیسات ظرفیت پالایش بیش از ۲۰ میلیون تن نفت خام در سال را دارد.