رئیس شورای حل اختلاف استان بوشهر از بررسی بیش‌از ۱۸ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف استان در هفت ماه امسال خبر داد و گفت: ۴۱ درصد این پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز بوشهر، مجید آرامی با گرامیداشت روز شورا‌های حل اختلاف به تشریح آمار عملکرد این نهاد در ۷ ماهه امسال پرداخت و افزود: شورای حل اختلاف استان بوشهر با داشتن ۵۵ شعبه فعال، ۳ شعبه تخصصی در حوزه‌های عشایر، شیلات و کار و کارگر و با بهره‌گیری از ۲۰۰ نیرو، در این مدت به ۱۸ هزار و ۷۷۶ پرونده ارجاع شده رسیدگی کرده و توانسته ۴۱ درصد این پرونده‌ها را به صلح و سازش ختم کند که رتبه استانی مطلوبی را در کشور به همراه داشته است.

رئیس شورای حل اختلاف استان بوشهر با اشاره به دستاورد‌های چشمگیر شورای حل اختلاف در زمینه آزادی زندانیان و پرونده‌های سنگین در ۵ سال اخیر، یادآور شد: با تلاش همکاران و معتمدان محلی، ۶۳ فقره پرونده قصاص، ۵۱ پرونده مالی با محکومیت بالای ۳۰۰ میلیون تومان، ۳۹ فقره مهریه بالای ۱۵۰ میلیون تومان و نزدیک به ۵ پرونده کلان بالای ۲۰ میلیارد تومان به سازش ختم شده است.

آرامی ادامه داد: همچنین در همین مدت ۹۹۶ زندانی با همکاری شورا‌های حل اختلاف استان بوشهر از زندان آزاد شده‌اند که سهم امسال تا کنون نزدیک به ۹۰ نفر بوده است.

وی با اشاره به فعالیت صلح‌یاران و داوران حرفه‌ای در استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۸۰۰ صلح‌یار در استان فعالیت می‌کنند که از ۱۳۰۰ پرونده ارجاع شده به آنان، بیش‌از ۳۰ درصد منجر به سازش شده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان بوشهر اضافه کرد: همچنین در این مجموعه تا کنون ۴۸ نفر پروانه داوری حرفه‌ای و داوری خانواده را کسب کرده و ۵۱ نفر نیز دوره آموزشی را به پایان رسانده‌اند که از همه متنفذان، ریش‌سفیدان، معتمدان و روحانیون درخواست داریم برای توسعه فرهنگ سازش، یاریگر مجموعه قضایی باشند.