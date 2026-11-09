

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد رستمی؛ در خصوص دلیل ارائه طرح سوال از وزیر صمت مبنی بر اینکه علت عدم اقدام موثر وزارت صمت در بررسی آثار واگذاری سهام سپهر کیش ایرانیان بر تمرکز مالکیت و کنترل مدیریتی ایران‌خودرو چیست؟ گفت: با توجه به اینکه شرکت سپهر کیش ایرانیان حدود ۱۰٫۳۲ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد، واگذاری ۲۰ درصد سهام این شرکت از سوی تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو به شرکت بهمن‌موتور، با توجه به مالکیت حدود ۷۰ درصدی گروه کروز در بهمن‌موتور می‌تواند موجب انتقال کنترل مدیریتی سپهر کیش به مجموعه کروز شود؛ از سوی دیگر، هم‌زمانی این واگذاری با پیگیری خروج سپهر کیش از فهرست سهام متقابل ایران‌خودرو می‌تواند زمینه تغییر وضعیت حق رأی بلوک حدود ۱۰٫۳۲ درصدی سهام ایران‌خودرو را فراهم کرده و بر موازنه قدرت و کنترل مدیریتی بزرگ‌ترین خودروساز کشور تاثیر اساسی بگذارد.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، میان جلگه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت خودرو، با توجه به آثار احتمالی این روند بر رقابت در صنعت خودرو، ساختار مالکیت و مدیریت ایران‌خودرو، حقوق سهامداران و منافع عمومی، نسبت به بررسی آثار این معامله بر تمرکز مالکیت، رقابت سالم و تغییر موازنه حق رأی در ایران‌خودرو اقدام موثر و شفافی انجام نداده است بنابراین باید برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از ایجاد انحصار و صیانت از ساختار رقابتی صنعت خودرو مشخص شود.

وی گفت: بررسی ابعاد معامله واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان از سوی تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شرکت بهمن موتور، حاکی از وجود ابهامات جدی حقوقی، اقتصادی و مدیریتی است.

رئیس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به نزدیک بودن زمان تکمیل انتقال قطعی سهام، اقدام فوری مراجع ذیصلاح ضروری است؛ بنابراین برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و ممانعت از تغییر موازنه حق رأی در ایران خودرو سوالات فوق را از وزرای صمت و اقتصاد مطرح کردم.

منبع: خانه ملت