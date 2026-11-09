صدا‌های انفجاری که از صبح امروز در برخی شمال اصفهان و شهر ابریشم شنیده می‌شود، ناشی از انهدام مهمات عمل‌نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: امروز عملیات کنترل‌شده معدوم سازی مهمات عمل‌نکرده مربوط به جنگ تحمیلی سوم در برخی مناطق شمالی و استان اصفهان از صبح امروز آغاز شده و تا بعد از ظهر ادامه خواهد داشت.

منصور شیشه‌فروش افزود: بااجرای این عملیات، ممکن است صدا‌های انفجاری در مناطقی از شمال شهر اصفهان و همچنین محدوده شهر ابریشم شنیده شود.

وی با تأکید بر اینکه این انفجار‌ها به طور کامل کنترل‌شده است، ادامه داد: صدا‌های شنیده‌شده تنها ناشی از عملیات معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده است.

شیشه فروش با اشاره به اینکه جای هیچ نگرانی نیسـت، از شهروندان خواست: علاوه بر حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی در این خصوص توجه نکنند.