رئیس کل دادگستری استان یزد آمار صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف استان، ۱۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام طهماسبی از رسیدگی به بیش از ۲۲ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: ۵۸ درصد این پرونده‌ها با صلح و سازش طرفین به نتیجه رسیده است.

وی در همایش شورا‌های حل اختلاف به مناسبت روز شورای حل اختلاف، با اشاره به عملکرد این شورا‌ها افزود: میزان صلح و سازش در استان یزد ۱۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

حجت‌الاسلام طهماسبی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این حوزه گفت: ۷۶ شعبه شورای حل اختلاف در استان، ۹ شعبه تخصصی ویژه اصناف و پنج شعبه مستقر در زندان‌ها، برای رسیدگی به دعاوی و ایجاد صلح و سازش میان طرفین فعالیت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین بر ضرورت تقویت سازوکار‌های حل اختلاف، ترویج فرهنگ گذشت و سازش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل‌وفصل اختلافات تأکید کرد.