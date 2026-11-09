رئیس کمیته تغییر اقلیم وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت هماهنگی، انسجام و تعیین اولویت‌های هیئت جمهوری اسلامی ایران برای حضور هدفمند و مؤثر در اجلاس کاپ ۳۱ تأکید کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا بهراملو در نشست هماهنگی پیش از برگزاری سی‌ویکمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۱)، با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط، بر ضرورت تعامل مستمر میان اعضای هیئت ایران برای افزایش اثربخشی حضور کشور در این اجلاس تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اجلاس، جمع‌بندی مواضع، تعیین اولویت‌ها و تقسیم وظایف میان اعضای هیئت را از پیش‌نیاز‌های حضور هدفمند در این رویداد بین‌المللی دانست.

بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، آگاهی کامل اعضای هیئت از مستندات، پیام‌های کلیدی و مسئولیت‌های خود در جلسات و گروه‌های کاری نیز از دیگر محور‌های این نشست بود.

همچنین بر هماهنگی مستمر، تبادل به‌موقع اطلاعات و هم‌افزایی میان اعضای هیئت در طول برگزاری اجلاس، با استفاده از تجربیات دوره‌های گذشته تأکید شد.

سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ به میزبانی ترکیه در شهر آنتالیا برگزار می‌شود.



