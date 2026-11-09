رهبر مخالفان در مجلس سنای پاکستان و رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین با هشدار درباره پیامد‌های ورود این کشور به درگیری‌های یمن خواستار، آتش بس ومیانجی گری شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، «علامه راجا ناصر عباس» رهبر مخالفان در مجلس سنای پاکستان و رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین با هشدار درباره پیامد‌های ورود این کشور به درگیری‌های یمن از دولت اسلام آباد خواست به جای مشارکت در جنگ نقش میانجی را برای برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات ایفا کند.

روزنامه پاکستانی «داون» در گزارشی نوشت: راجا ناصر عباس روز یکشنبه در همایش «شهدای مقاومت و تجدید عهد» که از سوی حزب مجلس وحدت مسلمین برگزار شد، اعلام کرد: مشارکت پاکستان در مناقشه یمن با مصوبه اجماعی پارلمان این کشور در سال ۲۰۱۵ مغایرت دارد.

وی با اشاره به تصمیم پارلمان پاکستان مبنی بر خودداری از ورود به جنگ یمن و اعزام نکردن نیرو‌های نظامی به این کشور، پرسید چه مرجعی به دولت اجازه داده است پاکستان را وارد این مناقشه کند. وی خواستار خروج اسلام آباد از آنچه وضعیت خطرناک توصیف کرد، شد.

رهبر مخالفان مجلس سنای پاکستان با بیان اینکه یمن نقش میانجی را به پاکستان پیشنهاد کرده است، گفت: در نامه‌ای به نخست وزیر، حساسیت موضوع را یادآور شده و از وزیر امور خارجه نیز درباره چگونگی جمع میان نقش میانجیگری و مشارکت در مناقشه پرسش کرده است.

راجا ناصر عباس خواستار تمرکز دولت پاکستان بر برقراری آتش بس، مذاکره و تقویت صلح منطقه‌ای شد و افزود: ورود به جنگ علیه یک کشور مسلمان، با منافع ملی و خواست پارلمان پاکستان سازگار نیست.

وی همچنین حملات علیه یمن را محکوم کرد و مدعی شد مردم این کشور به دلیل حمایت از فلسطین و مخالفت با اقدامات رژیم صهیونیستی مجازات می‌شوند.

رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین در بخش دیگری از سخنان خود، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی را محکوم کرد و گفت: هدف از این اقدامات، ایجاد رعب در میان مردم ایران و وادار کردن این کشور به تسلیم در مدت کوتاه بوده است.

وی افزود: این محاسبات با مقاومت و پایداری ایران ناکام مانده است.

راجا ناصر عباس همچنین طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تغییر نقشه سیاسی منطقه، تجزیه کشور‌ها و حذف جریان‌های مقاومت را تهدیدی برای صلح منطقه‌ای دانست و گفت: تحولات کنونی با آینده منطقه، مسئله فلسطین و منافع مشترک جهان اسلام ارتباط دارد.

رهبر مخالفان مجلس سنای پاکستان در ادامه از آنچه تمجید بیش از اندازه دولت اسلام آباد از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تلاش برای جلب رضایت وی از جمله پیشنهاد نامزدی او برای جایزه صلح نوبل خواند، انتقاد کرد و این رویکرد را مغایر با شأن ملی پاکستان دانست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت داخلی پاکستان خواستار رعایت حقوق اساسی شهروندان در ایالت‌های مختلف از جمله بلوچستان، سند، پنجاب، خیبرپختونخوا، گلگت بلتستان و کشمیر آزاد شد و استفاده از زور را راه حل مطالبات عمومی ندانست.

راجا ناصر عباس همچنین بر ضرورت فراهم کردن زمینه مشارکت عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان در روند آشتی ملی تاکید کرد.

این همایش با حضور شماری از رهبران و اعضای حزب مجلس وحدت مسلمین برگزار شد و سخنرانان ضمن گرامیداشت یاد کشته شدگان جریان‌های مقاومت بر حمایت از مردم فلسطین و یمن حاکمیت ملی پاکستان و وحدت داخلی این کشور تاکید کردند.