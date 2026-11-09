به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، الهام امینی، فاطمه زهرا یارعلی و زهرا امینی سه کاراته کای شهر ایزدخواست آباده با کسب جایگاه در رقابت‌های لیگ کاراته وان استان فارس، جواز حضور در مسابقات جام ستارگان جنوب کشور را به دست آوردند.

مسابقات جام ستارگان جنوب کشور با حضور هشت نفر برتر رنکینگ لیگ کاراته وان استان فارس و پس از پایان مراحل اول و دوم این رقابت‌ها برگزار می‌شود.

در پایان این مسابقات نشان آوران اوزان مختلف برای حضور در تمرینات تیم‌های منتخب استان و شناسایی نفرات برتر هر وزن، به اردو‌های استانی دعوت می شوند تا برای حضور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی و کسب سهمیه آماده شوند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.