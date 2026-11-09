به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به وضعیت امدادرسانی‌های جمعیت هلال‌احمر استان در۲۴ ساعت گذشته گفت: در این بازه زمانی، نجاتگران هلال‌احمر استان موفق به پوشش امدادی پنج حادثه در محور‌ها و مناطق مسکونی شدند.

محسن مؤمنی افزود: از مجموع عملیات‌ها ۲ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، ۲ مورد مربوط به سیل وآب‌گرفتگی ناشی از بارش‌ها و یک مورد نیز ارائه خدمات حضوری به مراجعان بوده است.

وی با اشاره به آمار آسیب‌دیدگان ادامه داد: از مجموع آسیب دیدگان، هشت نفر مصدوم شدند که با اقدام به‌موقع نیرو‌های عملیاتی، یک نفر از مصدومان به‌صورت سرپایی در محل درمان و سه نفر دیگر برای تکمیل مراحل درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند؛ همچنین هفت نفر نیز خدمات اسکان و امدادرسانی دریافت کردند.

مؤمنی گفت: عوامل امدادی پایگاه‌های سه راهی سد چادگان، دولت‌قرین، حضرت ابوالفضل (ع)، طالخونچه و نجاتگران شعبه فریدن در اجرای این عملیات‌ها حضور داشته و به یاری هم‌استانی‌ها شتافتند.