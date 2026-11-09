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جمعیت هلالاحمر اصفهان به ۱۹ حادثهدیده در شبانهروز گذشته درمحورهای ومناطق کوهستانی استان امدادرسانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به وضعیت امدادرسانیهای جمعیت هلالاحمر استان در۲۴ ساعت گذشته گفت: در این بازه زمانی، نجاتگران هلالاحمر استان موفق به پوشش امدادی پنج حادثه در محورها و مناطق مسکونی شدند.
محسن مؤمنی افزود: از مجموع عملیاتها ۲ مورد مربوط به حوادث جادهای، ۲ مورد مربوط به سیل وآبگرفتگی ناشی از بارشها و یک مورد نیز ارائه خدمات حضوری به مراجعان بوده است.
وی با اشاره به آمار آسیبدیدگان ادامه داد: از مجموع آسیب دیدگان، هشت نفر مصدوم شدند که با اقدام بهموقع نیروهای عملیاتی، یک نفر از مصدومان بهصورت سرپایی در محل درمان و سه نفر دیگر برای تکمیل مراحل درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند؛ همچنین هفت نفر نیز خدمات اسکان و امدادرسانی دریافت کردند.
مؤمنی گفت: عوامل امدادی پایگاههای سه راهی سد چادگان، دولتقرین، حضرت ابوالفضل (ع)، طالخونچه و نجاتگران شعبه فریدن در اجرای این عملیاتها حضور داشته و به یاری هماستانیها شتافتند.