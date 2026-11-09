مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه شرکت‌های بیمه در اقتصاد استان، خواستار استفاده بیشتر شرکت‌های بزرگ و فعالان اقتصادی از خدمات بیمه‌ای شرکت‌های مستقر در خراسان جنوبی شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی بیمه‌های بازرگانی استان گفت: همان‌طور که حساب‌های بانکی و پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باید در استان متمرکز باشد، خرید خدمات بیمه‌ای نیز باید تا حد امکان از ظرفیت شرکت‌های بیمه داخل استان انجام شود.

ذاکریان شرکت‌های بیمه را از ارکان مهم تیم اقتصادی خراسان جنوبی دانست و افزود: این شرکت‌ها می‌توانند نقش مؤثری در تقویت گردش مالی، رونق فعالیت‌های اقتصادی و ماندگاری منابع در استان داشته باشند.





وی با اشاره به ضرورت حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی بومی گفت: همان‌طور که تمرکز حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی و پرونده‌های مالیاتی آنان در استان دنبال می‌شود، خرید حق بیمه و دریافت خدمات بیمه‌ای از شرکت‌های مستقر در خراسان جنوبی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.





مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: هدف، معرفی یا تحمیل یک شرکت بیمه خاص نیست، بلکه انتظار می‌رود فعالان اقتصادی با رضایت و بر اساس توافق خود، از خدمات شرکت‌های بیمه فعال در استان استفاده کنند تا منافع اقتصادی این فعالیت‌ها در خراسان جنوبی باقی بماند.





ذاکریان مردم‌مداری و پاسخگویی را از اولویت‌های مهم شرکت‌های بیمه دانست و گفت: شرکت‌های بیمه باید با خوش‌رفتاری، سعه‌صدر، شفافیت در پاسخگویی و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و پرداخت خسارت‌ها، همراهی بیشتری با بیمه گذاران داشته باشند.





وی همچنین از پیشنهاد برپایی میز خدمت بیمه‌ای در نماز جمعه استقبال کرد و خواستار حضور مستقیم شرکت‌های بیمه در اجتماعات مردمی شد.





مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: حضور شرکت‌های بیمه در اجتماعات شبانه مردم و میدان‌های اصلی شهر، از جمله میدان شهید رئیسی و میدان مادر، فرصت مناسبی برای معرفی خدمات، ارائه مشاوره و پاسخگویی مستقیم به شهروندان خواهد بود.