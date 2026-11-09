وزیر آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد و خاطره علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، او را معلمی وارسته، فرهیخته، دلسوز و انقلابی توصیف کرد و گفت: توجه ویژه به دانش‌آموزان مناطق محروم، ارتقای معیشت و توانمندسازی معلمان و مستندسازی تجربیات نظام تعلیم و تربیت، از مهم‌ترین دغدغه‌های دکتر فانی در دوران خدمت بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در مراسم تشییع پیکر علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، با تسلیت درگذشت این چهره برجسته تعلیم و تربیت به جامعه فرهنگیان و خانواده وی، اظهار کرد: جامعه تعلیم و تربیت کشور امروز به معنای واقعی عزادار است و یکی از بهترین معلمان خود را از دست داده است. به اعتقاد من، هیچ واژه‌ای بهتر از معلم برای توصیف شخصیت دکتر فانی نیست.

وی با قدردانی از حضور مسئولان، شخصیت‌های فرهنگی، نمایندگان مجلس و چهره‌های برجسته در مراسم تشییع پیکر این وزیر اسبق آموزش و پرورش، افزود: حضور باشکوه شما عزیزان و پیام‌های تسلیت و همدردی، نشان‌دهنده جایگاه والای این معلم بزرگ و عمق تأثیرگذاری او در جامعه تعلیم و تربیت کشور است.

«دکتر فانی» عمر خود را صرف نظام تعلیم و تربیت کرد

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و حرفه‌ای علی‌اصغر فانی بیان کرد: دکتر فانی معلمی وارسته، فرهیخته، دلسوز، دغدغه‌مند و انقلابی بود که از ابتدای انقلاب فعالیت خود را از معلمی آغاز کرد و تمام عمر خود را صرف نظام تعلیم و تربیت کشور کرد؛ از تهران و کردستان تا مناطق مختلف ایران و استان سیستان و بلوچستان.

کاظمی آرامش، دانایی، عقلانیت، خلاقیت، نوآوری و دلسوزی را از ویژگی‌های برجسته شخصیتی دکتر فانی دانست و گفت: آثار و برکات زندگی و فعالیت‌های ایشان به اندازه‌ای گسترده است که برای تبیین آن باید کتاب‌ها نوشته شود.

دانش‌آموزان مناطق محروم در کانون توجه «دکتر فانی» بودند

وی با اشاره به دو محور مهم در دغدغه‌های دکتر فانی، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره مورد توجه ایشان بود، دانش‌آموزان مناطق محروم بود. حتی پس از پایان مسئولیت رسمی در وزارت آموزش و پرورش نیز فعالیت‌های ایشان در این زمینه متوقف نشد و با جدیت بیشتری ادامه پیدا کرد.

کاظمی با اشاره به نقش‌آفرینی دکتر فانی در جایگاه نماینده رئیس‌جمهور در شورای عالی آموزش و پرورش در دولت‌های مختلف، خاطرنشان کرد: ایشان محور گردهمایی شخصیت‌های دلسوز فرهنگی بودند و با ارتباطات مؤثر خود تلاش می‌کردند همه مجموعه‌های مرتبط با آموزش و پرورش، از وزیر تا سایر بخش‌ها، برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت همکاری کنند.

وزیر آموزش و پرورش تشکیل مؤسسه مردم‌نهاد حمایت از رشد دانش‌آموزان مناطق محروم را از اقدامات ارزشمند دکتر فانی برشمرد و افزود: این مؤسسه و آثار و برکات فعالیت‌های آن، از باقیات صالحات ایشان در حوزه تعلیم و تربیت کشور به شمار می‌رود.

معیشت و توانمندسازی معلمان؛ دو مطالبه همیشگی «دکتر فانی»

کاظمی با تأکید بر اهمیت جایگاه معلمان در اندیشه دکتر فانی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که همواره در کانون توجه ایشان قرار داشت، آموزش و توانمندسازی معلمان بود. هر بار که ایشان را ملاقات می‌کردم، بر دو موضوع تأکید داشتند؛ نخست معیشت معلمان و دوم توانمندسازی آنان.

وی ادامه داد: دکتر فانی همواره تأکید می‌کردند که نباید اجازه داد معلمی بدون آموزش و آمادگی لازم وارد کلاس درس شود. این نگاه نشان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای بود که ایشان برای ارتقای کیفیت آموزش و توانمندی حرفه‌ای معلمان قائل بودند.

تأکید بر مستندسازی تجربیات و اندیشه‌های آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش توجه به مستندسازی تجربیات، اندیشه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های ارزشمند همکاران نظام تعلیم و تربیت را از دیگر ویژگی‌های مورد توجه دکتر فانی دانست و تأکید کرد: حفظ و ثبت این تجربیات می‌تواند زمینه بهره‌گیری نسل‌های آینده از اندیشه‌ها و دستاورد‌های ارزشمند فعالان نظام تعلیم و تربیت را فراهم کند.