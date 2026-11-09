به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان همدان گفت: در این آزمایشگاه بر روی نمونه خاک زمین طرح‌های ساختمانی یا راه، همچنین بتُن، آسفالت، قیر و میل گرد ۷۵۰ مورد آزمایش از قبیل مقاومت، کشش، کیفیت و قطر طبق استاندارد‌های ملی انجام می‌شود و در سال جاری تا کنون ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار آزمایش در کشور انجام شده است.

مسعود مددیان افزود: در شرایط اقتصادی کنونی با توجه به هزینه‌های بسیار بالای ساخت و ساز و راهسازی با استفاده از کنترل کیفیت و نظارت بر طرح‌ها می‌توان از خسارات سنگین در آینده پیشگیری کرد.