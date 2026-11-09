روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی چند فرآورده غذایی و آشامیدنی غیرمجاز را با هدف صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان و جلوگیری از عرضه محصولات بدون مجوز‌های بهداشتی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام اداره کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و گزارش معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، فرآورده‌های ادویه‌جات با نام تجاری «موگه»، جو دوسر پرک با نام تجاری «آرانا»، روغن زیتون با نام تجاری «بریتینی» و نودلیت با نام تجاری «Buldak» در فهرست محصولات غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

بر اساس مستندات اعلام‌شده، محصول ادویه‌جات با نام تجاری «موگه» که با عبارت «فاقد گلوتن» عرضه شده، فاقد پروانه ساخت است و مطابق نتایج آزمون، حاوی گلوتن بوده است. با این حال، برند «موگه» برای بسته‌بندی ادویه‌جات معتبر است و جمع‌آوری باید صرفاً شامل محصول فاقد پروانه ساخت و دارای ادعای جعلی «فاقد گلوتن» باشد.

همچنین جو دوسر پرک با نام تجاری «آرانا» فاقد پروانه ساخت بوده و روغن زیتون با نام تجاری «بریتینی» و نودلیت با نام تجاری «Buldak» نیز فاقد مجوز‌های بهداشتی و مجوز واردات اعلام شده‌اند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده این محصولات در مراکز عرضه، موضوع را به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم برای جمع‌آوری فرآورده‌های غیرمجاز انجام شود.

اقدامات نظارتی در این زمینه با هدف پیشگیری از عرضه محصولات فاقد مجوز و حفاظت از سلامت مصرف‌کنندگان پیگیری می‌شود.