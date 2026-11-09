به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ روح‌الله گودرزی، سرمربی تیم تکواندو باشگاه فرهنگی ورزشی پالایش نفت آبادان، با دعوت رئیس فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان مربی در اردوی تیم ملی تکواندو بزرگسالان حضور خواهد یافت.

این دعوت در راستای آماده‌سازی تیم ملی تکواندو بزرگسالان برای اعزام به اردوگاه تمرینی کشور چین و حضور در رقابت‌های بین‌المللی «چالش گرند اسلم» صورت گرفته است.

گودرزی در این مرحله از برنامه آماده‌سازی تیم ملی، مسئولیت همراهی و همکاری با کادر فنی تیم تکواندو بزرگسالان کشور را بر عهده خواهد داشت.