به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا نوچه ناسار در جلسه شورای آرد و نان گفت: با اجرای طرح دوگانه سوز کردن نانوایی‌ها برای شرایط بحرانی ، از ۱۰۴ نانوایی شهرستان دامغان ۴۲ نانوایی معادل ۴۰ درصد نانوایی‌ها دوگانه سوز شدند.

علیرضا نوچه ناسار افزود: برای ۲ گانه سوز کردن نانوایی‌ها ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی افزود: امسال از ۳۹۱ بازرسی انجام شده از نانوایی‌ها ۷۲ پرونده تخلف به علت تعطیلی خارج از نوبت و رعایت نکردن ساعت پخت تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.