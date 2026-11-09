به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،استانداری مازندران اعلام کرد: جهاد کشاورزی استان، به‌دلیل تلاش‌های مؤثر در اجرای این طرح، ترویج یافته‌های تحقیقاتی، انتقال دانش فنی و توسعه روش‌های نوین کشت برنج، رتبه برتر طرح مزرعه الگویی برنج کشور را به دست آورد.

معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با قدردانی از از تلاش‌های مؤثر جهادکشاورزی استان، در توسعه روش‌های نوین کشت و ارتقای بهره‌وری تولید برنج گفت: مازندران با بیشترین ظرفیت تولید برنج کشور، همواره نقش مهمی در تامین امنیت غذایی داشته و اجرای طرح‌های نوین و علمی در فرآیند تولید محصول، می‌تواند در کاهش هزینه تولید، ارتقاء بهره وری، افزایش تولید در واحد سطح و انگیزه بخشی به جوانان برای ورود به بخش کشاورزی موثر باشد.

محمدابراهیم تولایی معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با تأکید بر نقش تلاش‌های صورت‌گرفته در خدمت به جامعه کشاورزی افزود: در بیش از ۲۳۰ هزار هکتار شالیزار استان سالانه حدود یک میلیون ۴۵۰ هزار تن شلتوک با بازدهی حدود یک میلیون تن برنج سفید تولید می‌شود، اما امسال با استفاده از طرح‌های نوین و مدیریت درست مزارع، این مقدار به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شلتوک رسید.