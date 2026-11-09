شکسته شدن بند‌های بالادست و پایین‌دست شهرستان گلپایگان در پی بارش‌های اخیر، موجب جاری شدن سیلاب و وارد آمدن خسارت به یک گلخانه‌ای ۲۰ هکتاری در این شهرستان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ متصدی این گلخانه میزان خسارت ناشی از سیلاب را ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این گلخانه انواع صیفی‌جات از جمله گوجه‌فرنگی، بادمجان و فلفل دلمه‌ای تولید می‌شود و ۲۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در آن اشتغال دارند.

حسین شاه‌نظری افزود: برای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از سیلاب، در حال پیگیری دریافت مجوز و ساخت کانال انتقال آب و استخر ذخیره آب بودیم که جاری شدن سیل موجب خسارت به این مجموعه شد.