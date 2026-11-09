به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۴۰ هزار و ۹۹۲ تماس ورودی در مرکز ارتباط با مشتریان ۱۲۲ ثبت شد که از این تعداد، ۱۱۸ هزار و ۷۸۷ تماس وارد صف پاسخگویی کارشناسان شد و ۱۲۲ هزار و ۲۰۵ تماس نیز از طریق خدمات خودکار تلفنی پاسخ داده شد.

۴۶ درصد تماس‌ها مربوط به حوزه خدمات مشترکین و درآمد، ۳۹ درصد مرتبط با حوزه بهره‌برداری و ۱۵ درصد مربوط به سایر حوزه‌ها بود.

میانگین زمان مکالمه کارشناسان با تماس‌گیرندگان ۷۷ ثانیه و میانگین زمان انتظار برای برقراری ارتباط نیز ۵۹ ثانیه ثبت شد.

ارزیابی کیفیت پاسخگویی از طریق نظرسنجی‌های مردمی انجام می‌شود و بر اساس مشارکت شهروندان در ۱۵ هزار و ۴۹۷ مورد در نظرسنجی مربوط به نحوه پاسخگویی کارشناسان، ۹۳ درصد پاسخ‌ها در دو سطح خوب و خیلی خوب قرار داشت.

در این مدت، یک‌هزار و ۳۹۳ مورد نظرسنجی مکانیزه نیز از طریق ارسال پیامک حاوی پیوند نظرسنجی انجام شد تا کیفیت خدمات در تمامی حوزه‌های خدماتی شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد.