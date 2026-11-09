استاندار گلستان گفت: پلیس، پیشران توسعه امنیت در جامعه است.
به گزارشخبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در دیدار با فرمانده و مسئولان انتظامی استان گلستان، گفت: زحمات و تلاش های شبانه روزی کارکنان خدوم انتظامی حقیقتا جای تقدیر و تشکر فراوان دارد. علی اصغر طهماسبی با قدردانی از اقدامات ارزشمند فرمانده انتظامی استان در راستای برقراری نظم و امنیت، افزود: بخش بزرگی از تامین امنیت جامعه بر عهده پلیس بوده و انتظامی استان در این خصوص با جان و دل مشغول خدمت رسانی به مردم است. وی با بیان اینکه پلیس، پیشران توسعه امنیت در جامعه است، گفت: زیربنای همه فعالیت ها و خدمت رسانی ها به شهروندان، امنیت پایدار است و بدون امنیت هیچ رشد و توسعه ای رخ نخواهد داد. رئیس شورای تامین استان گلستان گفت: امنیت به عمل نخواهد آمد مگر با فرهنگ سازی، مشارکت مردم و همکاری همه دستگاه های متولی لذا همه سازمان ها و آحاد جامعه باید در این مسیر یاریگر پلیس باشند.
فرمانده انتظامی استان در این دیدار بر همکاری همه سازمان ها در تولید و تامین امنیت تاکید کرد. سردار محمد طراقیه گفت: در سالیان اخیر رویکرد پلیس از دیدگاه سنتی به سمت کشف علمی جرایم،جرم شناسی کاربردی، انهدام باندهای سازمان یافته و پیشگیری از وقوع از طریق فرهنگ سازی و ارائه آموزش های هرفمند تغییر کرده است. وی گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران انتظامی در سراسر استان و همکاری خوب دستگاه های متولی در شاخص های کلیدی نظم و امنیت رشد خوبی داشته ایم. سردار طراقیه تصریح کرد: با همکاری دستگاه قضائی، طرح های پاکسازی نقاط آلوده، جمع آوری معتادان متجاهر، دستگیری محکومان متواری و سایر طرح های انتظامی با جدیت در دستور کار قرار دارد که رضایت مردم را به دنبال داشته است. وی تاکید کرد: امنیت مقوله پیچیده ای است که برای تولید و تامین آن باید همه سازمان ها پای کار بوده و نقش خود را به درستی انجام دهند.