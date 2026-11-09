خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش استاندار گلستان در دیدار با فرمانده و مسئولان انتظامی استان گلستان، گفت: زحمات و تلاش های شبانه روزی کارکنان خدوم انتظامی حقیقتا جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.

علی اصغر طهماسبی

با قدردانی از اقدامات ارزشمند فرمانده انتظامی استان در راستای برقراری نظم و امنیت، افزود: بخش بزرگی از تامین امنیت جامعه بر عهده پلیس بوده و انتظامی استان در این خصوص با جان و دل مشغول خدمت رسانی به مردم است.

وی با بیان اینکه پلیس، پیشران توسعه امنیت در جامعه است، گفت: زیربنای همه فعالیت ها و خدمت رسانی ها به شهروندان، امنیت پایدار است و بدون امنیت هیچ رشد و توسعه ای رخ نخواهد داد.

رئیس شورای تامین استان گلستان گفت: امنیت به عمل نخواهد آمد مگر با فرهنگ سازی، مشارکت مردم و همکاری همه دستگاه های متولی لذا همه سازمان ها و آحاد جامعه باید در این مسیر یاریگر پلیس باشند.