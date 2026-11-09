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در بیست و نهمین دوره انتخابات شوراهای دانشآموزی، دانشآموزان مهابادی با مشارکت فعال، نمایندگان خود را برای مدیریت امور مدرسه انتخاب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، امروز دانشآموزان مهابادی برای انتخاب شوراهای دانشآموزی پای صندوقهای رأی رفتند. نامزدهای انتخابات شوراهای دانشآموزی هم با اهدافی بزرگ به میدان آمدهاند. مدیر آموزش و پرورش مهاباد گفت: بیست و نهمین دوره انتخابات شوراهای دانشآموزی همزمان با سراسر کشور در مهاباد به یاد شهدای دانش آموز میناب برگزار شد. کریم سلیمانی افزود: این انتخابات با هدف آموزش مشارکت سیاسی به دانشآموزان اجرا شد. انتخابات شوراهای دانشآموزی هر سال فرصتیست برای تمرین دموکراسی در مدرسه، جایی که دانشآموزان، هم مسئولیتپذیری را میآموزند و هم صدای همکلاسیهایشان میشوند.