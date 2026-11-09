به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، امروز دانش‌آموزان مهابادی برای انتخاب شورا‌های دانش‌آموزی پای صندوق‌های رأی رفتند. نامزد‌های انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی هم با اهدافی بزرگ به میدان آمده‌اند. مدیر آموزش و پرورش مهاباد گفت: بیست و نهمین دوره انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی همزمان با سراسر کشور در مهاباد به یاد شهدای دانش آموز میناب برگزار شد. کریم سلیمانی افزود: این انتخابات با هدف آموزش مشارکت سیاسی به دانش‌آموزان اجرا شد. انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی هر سال فرصتی‌ست برای تمرین دموکراسی در مدرسه، جایی که دانش‌آموزان، هم مسئولیت‌پذیری را می‌آموزند و هم صدای همکلاسی‌هایشان می‌شوند.