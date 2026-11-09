وزنه‌بردار سپاهان، در رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری جهان با شکستن نصاب جهان در حرکت دوضرب، نشان طلای این حرکت و نقره مجموع دسته فوق‌سنگین را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی شهر نینگبو چین در حالی پیگیری می‌شود که علیرضا یوسفی، وزنه‌بردار عضو باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، با درخشش در دسته فوق‌سنگین (۱۱۰+ کیلوگرم) موفق به کسب دو نشان ارزشمند جهانی شد.

وی در حرکت یک‌ضرب با مهار موفق وزنه‌های ۱۸۶، ۱۹۱ و ۱۹۵ کیلوگرمی، در جایگاه چهارم این حرکت قرار گرفت و در ادامه رقابت‌ها در حرکت دوضرب نمایش استثنایی و درخشانی داشت.

این ملی‌پوش وزنه‌برداری پس از مهار موفق وزنه ۲۵۳ کیلوگرمی در حرکت نخست، در تلاش دوم خود برای مهار وزنه ۲۵۸ کیلوگرمی ناکام ماند، اما در حرکت سوم با ثبت وزنه ۲۶۳ کیلوگرمی، علاوه بر شکستن رکورد جهان، نشان طلای حرکت دوضرب را به‌دست آورد.

به این تریتب، علیرضا یوسفی با ثبت رکورد ۲۶۳ کیلوگرم در حرکت دوضرب، عنوان قهرمانی این بخش را کسب کرد و با مجموع ۴۵۸ کیلوگرم، روی سکوی نایب‌قهرمانی جهان ایستاد و نشان نقره مجموع را به گردن آویخت.

پیش از این نیز علی عالی‌پور، دیگر وزنه‌بردار عضو باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، در رقابت‌های قهرمانی جهان موفق به کسب سه نشان برنز شده بود، همچنین علیرضا معینی در نخستین تجربه حضور بین‌المللی خود در دسته ۱۱۰ کیلوگرم، در جایگاه دوازدهم قرار گرفت.