به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه قدس فید، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت فلسطین حماس اظهار داشت: شورای امنیت سازمان ملل متحد با سکوت در برابر فاجعه انسانی که مردم ما در نوار غزه در نتیجه محاصره اسرائیل متحمل می‌شوند، مرتکب جنایت واقعی می‌شود و این سکوت کامل شورای امنیت از انفعال صرف فراتر رفته و به همدستی در محاصره و ادامه نسل‌کشی تبدیل شده است، چرا که این نهاد به صراحت، اشغالگران را به عنوان طرف ناقض توافق و ادامه دهنده نسل‌کشی معرفی نمی‌کند.