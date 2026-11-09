پرونده مفاسد و سوءجریانات ارزی در حوزه نفت با بررسی اقدامات کارگروه قضایی و آسیب‌شناسی در جلسه هیئت ویژه قوه قضائیه بررسی شد و مقرر شد سازمان بازرسی اقدامات قانونی در برخورد با مفاسد و ترک فعل مسئولان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیست‌وسومین جلسه هیئت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز، به ریاست جهانگیر و با حضور اعضای هیئت، در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. در این جلسه، اقدامات صورت‌گرفته از سوی کارگروه قضایی در برخورد با مفاسد و سوءجریانات ارزی در حوزه نفت مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد؛ بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور اقدامات قانونی در برخورد با مفاسد و ترک فعل مسئولان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه را به‌عمل آورده و نتیجه را در جلسه آتی هیئت ویژه مطرح کند.