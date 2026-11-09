به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در این جلسه بر آماده‌سازی اردوگاه‌ها و تأمین امکانات پشتیبانی راهیان نور با مشارکت دستگاه‌ها تاکید کرد.

محمد جواد کولیوند گفت: در برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های راهیان نور باید به شرایط اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها توجه شود؛ ضمن اینکه نباید از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس، غفلت کنیم.

استاندار سمنان تشکیل کمیته‌های تخصصی و تعیین دقیق مسئولیت‌ها را از ضرورت‌های سامان‌دهی برنامه‌های راهیان نور دانست و گفت: زمان‌بندی حرکت کاروان‌ها، شیوه جابه‌جایی و امکانات مورد نیاز زائران باید به‌دقت بررسی و برای آن برنامه‌ریزی شود تا خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان با نظم و هماهنگی انجام گیرد.

در این جلسه اعلام شد اعزام دانش آموزان استان به اردو‌های راهیان نور از ۲۵ آبان در قالب سفر با اتوبوس آغاز شود که در مرحله اول دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه دوره دوم و سپس دانش آموزان پسر از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید میکنند.