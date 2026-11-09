مدیر کل کمیته امداد مازندران از پیوستن بیش از ۱۳ هزار حامی جدید به خانواده بزرگ اکرام ایتام و محسنین استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

پیوستن بیش از ۱۳ هزار حامی جدید به خانواده اکرام ایتام و محسنین مازندران

پیوستن بیش از ۱۳ هزار حامی جدید به خانواده اکرام ایتام و محسنین مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر کل کمیته امداد مازندران از جذب ۱۳۳۵۲ حامی جدید در طرح اکرام ایتام و محسنین در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

میثم معافی با اشاره به استقبال مردم نیک‌اندیش از طرح اکرام ایتام و محسنین اظهار کرد: هرایرانی می‌تواند با هر میزان توان مالی، دست مهربانی خود را به سوی یک یا چند فرزند یتیم یا نیازمند دراز کند و سهمی در ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای او داشته باشد.

وی با بیان اینکه مشارکت در طرح اکرام، جلوه‌ای ارزشمند از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است، افزود: حامیان نیک‌اندیش در این مدت بیش از۱۶۰ میلیارد تومان به حساب فرزندان معنوی خود واریز کردند تا بخشی از نیاز‌های معیشتی، تحصیلی، درمانی و ضروری آنان تأمین شود.

معافی با اشاره به جامعه هدف این طرح در استان تصریح کرد: در حال حاضر۳۳۶۱ فرزند یتیم و۱۵۵۰۶ فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد مازندران قرار دارند که از حمایت‌های مادی و معنوی ۸۳۲۵۶ حامی خیراندیش و سخاوتمند برخوردار هستند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان اینکه در این حرکت خداپسندانه، ایرانیان خارج از کشور نیز حضوری ارزشمند دارند گفت: در این شش ماه ۳۳ حامی جدیداز خارج کشور به این جمع پیوستند.

وی با اشاره به نقش مناسبت‌های مذهبی در ترویج فرهنگ نیکوکاری خاطرنشان کرد: در ماه مبارک رمضان، ماه‌های محرم و صفر و همچنین تجمعات شبانه مردمی،۱۶۰۰۰ نفر با پیوستن به پویش‌های «به عشق علی (ع)» و «به عشق حسین (ع)»، حمایت از فرزندان معنوی خود را آغازکردند.

معافی با تأکید بر اینکه برای حامی شدن در این طرح نیازی به برخورداری از توان مالی بالا نیست، گفت: باور ما این است که مهربانی با میزان دارایی افراد سنجیده نمی‌شود و هر کسی می‌تواند متناسب با توان اقتصادی خود، حامی یک یا چند فرزند یتیم و محسنین شود.

وی از عموم مردم، خیران، اصناف، بازاریان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد با پیوستن به خانواده بزرگ حامیان اکرام، در مسیر حمایت از آینده فرزندان نیازمند سهیم شوند و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه ekram.emdad.ir ثبت‌نام کرده و با استفاده از کارت مجازی، کمک‌های خود را به‌صورت مستقیم به حساب فرزندانمعنوی‌شان واریز کنند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران در پایان تأکید کرد: گاهی یک همراهی کوچک می‌تواند امید بزرگی در دل یک کودک ایجاد کند؛ بیاییم با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین، اجازه ندهیم هیچ فرزند نیازمندی در مسیر رشد و ساختن آینده خود احساس تنهایی کند.