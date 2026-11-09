به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هند طی روز‌های آینده میزبان مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان خواهد بود.

این رقابت‌ها همزمان در دو بخش مردان و زنان و در دو جدول مقدماتی و اصلی ۲۱ تا ۳۰ آبان در ایندور برگزار خواهد شد.

امیر سرخوش، علی قره گوزلو و شاهین سبزی نمایندگان اسنوکر ایران هستند که در این دوره مسابقات حضور خواهند داشت. این ملی پوشان به واسطه مدال‌های آسیایی که در اختیار دارند، به صورت مستقیم و بدون نیاز به دیدار‌های مقدماتی، وارد جدول اصلی مسابقات شده‌اند.

علی قره گوزلو و امیر سرخوش قهرمانی و نایب قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان را در اختیار دارند و شاهین سبزی هم سال گذشته در رده سنی زیر ۲۱ سال، نایب قهرمان آسیا شد.

ملی پوشان اسنوکر ایران برای حضور در رقابت‌های قهرماین جهان ۲۲ آبان عازم هند می‌شوند تا همزمان با آغاز دیدار‌های جدول اصلی، رقابت خود در این دوره مسابقات را آغاز کنند.