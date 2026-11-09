به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، پانزدهمین دوره رقابت‌های جهانی کوراش روز‌های ۱۷ و ۱۸ آبان ماه در کاخ هنر‌های رزمی «ژاکسیلیک اوشکمپیروف» شهر آستانه قزاقستان برگزار شد و نمایندگان کشور‌های مختلف در اوزان گوناگون به مصاف یکدیگر رفتند.

پنج نشان برنز در بخش مردان و یک نشان نقره در بخش بانوان، حاصل حضور ورزشکاران استان در پانزدهمین دوره رقابت‌های جهانی کوراش است.

بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی داریوش خسرویار، رییس انجمن کوراش کشور، مسعود قوی‌بازو در وزن منفی ۱۲۰ کیلوگرم به نشان طلا رسید و بهزاد اعتمادی در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم نشان برنز را کسب کرد.

در بخش بانوان نیز زهرا باغچقی در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم، لیلا سیاوشی در منفی ۵۲ کیلوگرم و ستایش جلالدین در منفی ۵۷ کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند.

در میان نشان آوران تیم ملی، سهم خراسان‌شمالی به ۶ نشان رسید؛ ابوالفضل آشفته در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم، حمید چادرنشین در منفی ۶۶ کیلوگرم، سهراب رخشان در منفی ۷۳ کیلوگرم، رضا احمدزاده در منفی ۸۱ کیلوگرم و محمدرضا وحدانی در مثبت ۱۲۰ کیلوگرم پنج مدال برنز بخش مردان را به دست آوردند.

زهرا باغچقی نیز با کسب مدال نقره وزن منفی ۴۸ کیلوگرم، تنها نماینده مدال‌آور استان در بخش بانوان بود تا کارنامه خراسان‌شمالی در این رقابت‌ها با پنج نشان برنز و یک نقره بسته شود.