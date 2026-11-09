به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس سازمان چهاد کشاورزی استان گفت: با توجه به پیش‌بینی کاهش محسوس دما در روز‌های آینده و احتمال بروز تنش سرمایی و خسارت ناشی از سرمازدگی، به کشاورزان و باغداران استان توصیه می‌شود به‌منظور پیشگیری از خسارت‌های احتمالی، اقدامات حفاظتی لازم را در دستور کار قرار دهند.

اسفندیاری افزود: محافظت از درختان حساس به سرما، به‌ویژه در مناطق سردسیر، خودداری از هرس، آبیاری سنگین و عملیات خاک‌ورزی غیرضروری، استفاده از روش‌های مناسب و اصولی مقابله با سرمازدگی متناسب با نوع محصول، اطمینان از عملکرد مناسب تجهیزات گلخانه‌ها نسبت به کنترل و تنظیم دما و بررسی سیستم‌های گرمایشی، تأمین آب آشامیدنی مناسب، خوراک کافی و جایگاه گرم و محفوظ برای دام‌ها و جلوگیری از باز بودن دریچه کندو‌ها و قرار گرفتن کلونی‌ها در معرض جریان مستقیم هوای سرد از جمله راهکار‌ها برای مقابله با سرمازدگی است.

وی گفت: همچنین ضروری است بهره‌برداران ضمن پیگیری اطلاعیه‌های هواشناسی و هشدار‌های جهادکشاورزی، متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و نوع محصول، تمهیدات پیشگیرانه را به‌موقع اجرا کنند.