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جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با توجه به پیشبینی کاهش محسوس دما در روزهای آینده در خصوص خسارت ناشی از سرمازدگی، هشدار صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس سازمان چهاد کشاورزی استان گفت: با توجه به پیشبینی کاهش محسوس دما در روزهای آینده و احتمال بروز تنش سرمایی و خسارت ناشی از سرمازدگی، به کشاورزان و باغداران استان توصیه میشود بهمنظور پیشگیری از خسارتهای احتمالی، اقدامات حفاظتی لازم را در دستور کار قرار دهند.
اسفندیاری افزود: محافظت از درختان حساس به سرما، بهویژه در مناطق سردسیر، خودداری از هرس، آبیاری سنگین و عملیات خاکورزی غیرضروری، استفاده از روشهای مناسب و اصولی مقابله با سرمازدگی متناسب با نوع محصول، اطمینان از عملکرد مناسب تجهیزات گلخانهها نسبت به کنترل و تنظیم دما و بررسی سیستمهای گرمایشی، تأمین آب آشامیدنی مناسب، خوراک کافی و جایگاه گرم و محفوظ برای دامها و جلوگیری از باز بودن دریچه کندوها و قرار گرفتن کلونیها در معرض جریان مستقیم هوای سرد از جمله راهکارها برای مقابله با سرمازدگی است.
وی گفت: همچنین ضروری است بهرهبرداران ضمن پیگیری اطلاعیههای هواشناسی و هشدارهای جهادکشاورزی، متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و نوع محصول، تمهیدات پیشگیرانه را بهموقع اجرا کنند.