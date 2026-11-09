به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری فرانسه با انتظار تصویری از تجمع در شهر سن دنی فرانسه در حمایت از دانش آموزان و کارکنان دبیرستان پل الوار اعلام کرد چند صد نفر، از جمله بالی باگایوکو، شهردار سن دنی از حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و «آداما آسا ترائوره»، بنیان‌گذار «کمیته آداما» در مقابل شهرداری سن-دنی گرد هم آمدند تا «از دانش آموزان و کارکنانی که علیه سرکوب پلیسی و اداری» در دبیرستان «پل الوار» به پا خاسته‌اند، حمایت کنند.

کاملیا، دانش‌آموز ۱۷ ساله‌ای که در این تجمع حضور دارد، گفت: «حضور در اینجا برای حمایت از معلمان مان، صحبت درباره آنچه در حال وقوع است، یعنی سرکوب، و همچنین ابراز اعتراض و خشم خودمان، اهمیت دارد.»

در جریان اعتراضات در فرانسه پلیس برای بازداشت دانش آموزان وارد مدرسه پل الوار شده بود و با مقاومت معلمان و کارکنان دبیرستان در برابر پلیس برای جلوگیری از دستگیری دانش آموزان در دبیرستان، به درگیری و مصدوم شدن برخی از کارکنان مدرسه منجر شده بود.

این تجمع برای حمایت از دانش آموزان و کارکنان این دبیرستان برگزار شده است.