رئیس سازمان انرژی اتمی با تأکید بر نقش فناوری هسته‌ای در رفع نیاز‌ها و دغدغه‌های مردم گفت: امروز شاهد هستیم که دستاورد‌های صنعت هسته‌ای در بخش‌های مختلف، به حل مشکلات کشور و بهبود زندگی مردم کمک می‌کند.

زنجیره صنعت هسته‌ای، از نقطه شروع تا رسیدن به خانه مردم بومی‌سازی شده است

زنجیره صنعت هسته‌ای، از نقطه شروع تا رسیدن به خانه مردم بومی‌سازی شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های صنعت هسته‌ای، با اشاره به جایگاه این صنعت در پیشرفت کشور اظهار کرد: صنعت هسته‌ای ایران مرهون رهنمودهای امام شهید است و جوانان این سرزمین در سال‌های گذشته توانسته‌اند با حرکت در مرز‌های دانش، ظرفیت‌های ارزشمندی برای خدمت به مردم ایجاد کنند.

وی افزود: حتی در شرایطی که کشور با حملات نظامی مواجه است، متخصصان و فناوران هسته‌ای با تکیه بر توان داخلی و متناسب با نیاز‌های کشور، برای رفع مسائل و دغدغه‌های مردم تلاش می‌کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به کاربرد‌های فناوری هسته‌ای در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که این فناوری در سالم‌سازی محصولات و افزایش بهره‌وری نقش مؤثری ایفا می‌کند و دستاورد‌های آن به‌صورت مستقیم در زندگی مردم نمود پیدا کرده است.

اسلامی با تأکید بر بومی‌سازی زنجیره صنعت هسته‌ای کشور گفت: این زنجیره به‌هم‌پیوسته، از نقطه آغاز تا مرحله نهایی و رسیدن محصولات و خدمات به خانه‌های مردم، به دست متخصصان داخلی بومی‌سازی شده است.

در ادامه این بازدید، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی قاضی‌عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی گفت: یکی از رسالت‌های مهم، فعالیت در حوزه فرهنگ است و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی امیدآفرین است.

وی افزود: حضور معلمان، دانش‌آموزان شهرستان ری و فعالان مراکز صنعتی در این نمایشگاه، زمینه آشنایی با دستاورد‌های کشور و افتخار به توانمندی‌های ایران اسلامی را فراهم می‌کند.

قاضی‌عسکر در پایان ابراز امیدواری کرد که در عرصه نظامی و جنگ نیز پیروزی نصیب کشور شود و ایران به قله‌های پیشرفت و اقتدار دست یابد.