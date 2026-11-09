بر اثر واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده استهبان به شیراز، یک نفر جان باخت و ۲ سرنشین مصدوم شدند.

یک فوتی و ۲ مصدوم در واژگونی سواری در جاده استهبان به شیراز

یک فوتی و ۲ مصدوم در واژگونی سواری در جاده استهبان به شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان استهبان گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۳۸ جاده استهبان - شیراز به هلال‌احمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

محمدجواد خیرات افزود: نجاتگران پس از تثبیت و ایمن‌سازی صحنه و اقدامات امدادی، ۲ مصدوم حادثه را برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس و پیکر یک جانباخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.