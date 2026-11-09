مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از ورود سامانه بارشی جدیدی به استان از اوایل چهارشنبه خبر داد و گفت: برای روز پنجشنبه نیز بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، پیام مساعدی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در روز گذشته تا ظهر امروز، اظهار کرد: در پی فعالیت این سامانه، همه نقاط استان شاهد بارش باران بودند که در برخی مناطق با رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و تگرگ همراه بود.

وی افزود: بیشترین میزان بارش در شهرستان‌های گناوه، دشتی و حوزه تنگستان با ثبت بیش از ۵۰ میلی‌متر گزارش شد و میزان بارندگی در شهر بوشهر نیز به حدود ۴۸ میلی‌متر رسید.

مساعدی با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی در مناطق جنوبی استان تا ظهر امروز، بیان کرد: در این مناطق همچنان احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از ورود سامانه بارشی جدیدی از جنوب غرب کشور در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه از اوایل وقت چهارشنبه آغاز می‌شود و تا پایان روز ادامه خواهد داشت، هرچند روز پنج‌شنبه نیز بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود شدت سامانه پیش‌رو کمتر از سامانه اخیر باشد، گفت: ورود رطوبت از سمت خلیج فارس می‌تواند موجب تقویت سامانه و وقوع بارش‌های مناسب همراه با رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید شود.

مساعدی با اشاره به مواج شدن خلیج فارس و پیش‌بینی وزش باد‌های شدید لحظه‌ای با سرعت بیش‌از ۷۰ کیلومتر بر ساعت، از دریانوردان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی همچنین با اشاره به روند کاهش دما از امروز و پیش‌بینی کاهش ۶ تا ۱۲ درجه‌ای دما، به کشاورزان توصیه کرد با توجه به کاهش محسوس دما، برای محافظت از محصولات زراعی خود تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: پیش‌بینی می‌شود بیشترین کاهش دما در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه و به‌ویژه در ارتفاعات استان رخ دهد و این روند تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.