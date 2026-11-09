همزمان با ایام فاطمیه ، مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در دامغان و یادواره این آلاله های گلگون کفن در گرمسار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مردم دامغان پیکر مطهر ۵ شهید گمنام را از بارگاه امامزادگان جعفر و محمد (ع) تا حسینیه شهدا تشییع و بدرقه کردند.

در گرمسار نیز یادواره شهدا با عنوان گمنام در زمین مشهود در آسمان برگزار شد .

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه گرمسار در این مراسم به نقش مهم آرمان و درس شهدا برای سعادتمندی اشاره کرد و گفت: مکتب شهدا مکتب مقاومت در برابر دشمنان است .