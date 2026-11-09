به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روزنامه پاکستانی «دی نیوز» در گزارشی درباره جشنواره جهانی فرهنگ کراچی از حضور سه فیلم ایرانی «زیبا صدایم کن» و دو فیلم کوتاه «میناب» و «بنگ‌بنگ» در بخش نمایش آثار سینمایی این رویداد خبر داده است، رویدادی بین‌المللی که با مشارکت هنرمندان بیش از ۱۵۰ کشور از ۲۹ اکتبر تا ۲۲ نوامبر(۷ آبان تا ا آذر) در شورای هنر پاکستان در شهر کراچی برگزار می‌شود.

سومین دوره جشنواره جهانی فرهنگ کراچی از ۲۹ اکتبر (۷ آبان) آغاز شده و تا ۲۲ نوامبر(ا آذر) ادامه خواهد داشت، این رویداد ۲۵ روزه با میزبانی شورای هنر پاکستان و همکاری شبکه جیو برگزار می‌شود و بیش از هزار هنرمند بین المللی از ۱۵۰ کشور در کنار بیش از ۵۰۰ هنرمند پاکستانی در آن حضور دارند.

موسیقی، تئاتر، هنر‌های تجسمی، سینما، نمایش فیلم و کارگاه‌های آموزشی از بخش‌های مختلف این جشنواره است.

به گفته برگزارکنندگان، این رویداد با هدف فراهم کردن زمینه تبادل فرهنگی و هنری میان ملت‌ها و ایجاد ارتباط میان هنرمندان کشور‌های مختلف برگزار می‌شود.

حضور ایران در جشنواره کراچی به بخش سینما محدود نیست. روزنامه «دی نیوز اینترنشنال» در گزارش هشتم نوامبر خود درباره برنامه‌های هنری جشنواره، از حضور هنرمندان ایرانی در نمایشگاه بین المللی هنر‌های تجسمی خبر داده است.

این نمایشگاه با حضور ۱۲ هنرمند بین المللی و ۱۴ هنرمند پاکستانی در گالری هنری احمد پرویز برگزار شده و هنرمندانی از کشور‌های مختلف از جمله ایران، آلمان، امارات، اتیوپی، کنیا و بنگلادش آثار خود را در آن به نمایش گذاشته‌اند.

همچنین بر اساس برنامه منتشر شده از سوی شورای هنر پاکستان، نمایشگاه دیگری با حضور هنرمندان بین المللی از جمله «سید رسول آقامیری» و «رقیه عنقی زی» از ایران از ۱۲ تا ۱۶ نوامبر (۲۱ تا ۲۵ آبان)در گالری احمد پرویز برگزار خواهد شد.

حضور آثار سینمایی و هنرمندان تجسمی ایران در این رویداد، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور به مخاطبان بین المللی و تقویت ارتباطات فرهنگی میان ایران و پاکستان فراهم کرده است.