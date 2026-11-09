مدیر شعب بانک مسکن کهگیلویه و بویراحمد از افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله تعمیر و ودیعه مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، فریبرز معصومی مدیر شعب بانک مسکن استان با اشاره به اهمیت نقش تسهیلات بانکی در تأمین سرپناه خانوار‌ها گفت: تسهیلات خرید مسکن برای متقاضیان انفرادی در شهر تهران به ۱۰ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهر‌های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸ میلیارد ریال و در سایر مناطق شهری به ۶ میلیارد ریال افزایش یافته است.

معصومی افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم این طرح، امکان استفاده بستگان از تسهیلات خرید مسکن به‌صورت مشارکتی است.

وی ادامه داد: بر این اساس زوجین، پدر و فرزند، مادر و فرزند، خواهر و برادر و همچنین دو خواهر یا دو برادر می‌توانند از سقف‌های تسهیلاتی بالاتری بهره‌مند شوند.

مدیر شعب بانک مسکن استان اضافه کرد: سقف این تسهیلات در تهران ۲۰ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۶ میلیارد ریال و در سایر مناطق شهری ۱۲ میلیارد ریال تعیین شده است.

وی همچنین تسهیلات جعاله تعمیر مسکن را به عنوان مکمل تسهیلات خرید دانست و تصریح کرد: متقاضیان همزمان با تسهیلات خرید مسکن می‌توانند از تسهیلات جعاله به مبلغ ۴ میلیارد ریال استفاده نمایند.

مدیر شعب بانک مسکن استان به افزایش تسهیلات ودیعه مسکن اشاره کرد و گفت: سقف این تسهیلات در شهر تهران ۴ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهر‌های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۳ میلیارد ریال و در سایر مناطق شهری ۲ میلیارد ریال تعیین شده است.

بهره‌مندی خانواده‌های دارای فرزند از امتیازات قانون جوانی جمعیت

معصومی همچنین با تأکید بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بانک مسکن خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط این قانون، متقاضیان واجد شرایط، بدون الزام به خانه‌اولی بودن، به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا چهار فرزند، از ۲۵ درصد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن (در قالب تسهیلات انفرادی و زوجین) و جعاله تعمیر برخوردار می‌شوند.

وی یادآور شد: بهره‌مندی از این امتیاز منوط به رعایت شرط مربوط به نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر و فرزند است؛ به‌گونه‌ای که نرخ باروری در شهرستان مربوطه نباید بیش از ۲.۵ باشد.

مدیر شعب بانک مسکن استان درباره شرایط بازپرداخت این تسهیلات ادامه داد: حداکثر مدت بازپرداخت در روش بازپرداخت ساده ۱۲ سال و در روش پلکانی ۱۰ سال با نرخ سود مصوب سالانه ۲۲.۵ درصد خواهد بود.

معصومی ابراز امیدواری کرد افزایش سقف تسهیلات و توسعه ظرفیت‌های حمایتی بانک مسکن بتواند در بهبود دسترسی خانوار‌ها به منابع مالی مورد نیاز و تسهیل فرآیند تأمین مسکن مؤثر واقع شود.