به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه گله‌دار شهرستان مُهر گفت: جشنواره "نان‌ها و خوراکی‌های سنتی" با محوریت نان کامل و سالم با مشارکت ۴۰۰ دانش آموز مقاطع ابتدایی و متوسطه در تالار انصار شهر گله دار شهرستان مهر برگزار شد.

ایوب فدایی افزود: در این جشنواره یک روزه دانش آموزان مدارس حاج اکبر سرو، حاج اکبر صدیقی و فاطمه صدیقی شهر گله دار با برپایی ۲۰۰ میز فروش محصولات خود را عرضه کردند.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.