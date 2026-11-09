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رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان از خرید ۲۱ دستگاه آمبولانس مجهز به آخرین فناوریهای روز با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اهمیت توسعه و تقویت ناوگان اورژانس پیشبیمارستانی گفت: با حمایتهای سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و استاندار همدان، تفاهمنامهای سهجانبه با هدف تأمین ۲۵ دستگاه آمبولانس و اختصاص اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شد.
او افزود: با توجه به نوسانات ارزی، تاکنون ۲۱ دستگاه آمبولانس مجهز به آخرین فناوریهای روز خریداری شده است که از این تعداد، ۲۰ دستگاه توزیع شده و هماکنون در چرخه خدمترسانی به بیماران و مصدومان قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه برای خرید این ۲۱ دستگاه آمبولانس اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح کرد: تلاش داریم چهار دستگاه آمبولانس باقیمانده را نیز تأمین و وارد چرخه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی کنیم.
او در پایان تأکید کرد: نوسازی ناوگان آمبولانس و ارتقای تجهیزات اورژانس پیشبیمارستانی نقش مهمی در بهبود کیفیت خدماترسانی و افزایش آمادگی برای پاسخگویی به حوادث و فوریتهای پزشکی دارد.