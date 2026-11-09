به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اهمیت توسعه و تقویت ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی گفت: با حمایت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و استاندار همدان، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه با هدف تأمین ۲۵ دستگاه آمبولانس و اختصاص اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شد.

او افزود: با توجه به نوسانات ارزی، تاکنون ۲۱ دستگاه آمبولانس مجهز به آخرین فناوری‌های روز خریداری شده است که از این تعداد، ۲۰ دستگاه توزیع شده و هم‌اکنون در چرخه خدمت‌رسانی به بیماران و مصدومان قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه برای خرید این ۲۱ دستگاه آمبولانس اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح کرد: تلاش داریم چهار دستگاه آمبولانس باقی‌مانده را نیز تأمین و وارد چرخه خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی کنیم.

او در پایان تأکید کرد: نوسازی ناوگان آمبولانس و ارتقای تجهیزات اورژانس پیش‌بیمارستانی نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش آمادگی برای پاسخگویی به حوادث و فوریت‌های پزشکی دارد.