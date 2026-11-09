

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این همایش همزمان با روز جهانی «علم در خدمت صلح»، به همت کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک با هدف توسعه و تبیین ظرفیت‌های ورزش در گسترش فرهنگ صلح، همزیستی و مسئولیت پذیری اجتماعی برگزار خواهد شد.

قرار است سومین جایزه ملی صلح و ورزش به چهره برتر سال در این حوزه اهدا شود. امین میرزازاده قهرمان کشتی فرنگی و افسانه حسامی فرد بانوی هیمالیانورد ایران دو برگزیده دوره قبلی این جایزه هستند.

همایش ملی و بین المللی صلح و ورزش در دو بخش علمی و جشنواره بهترین‌ها برگزار می‌شود. بخش علمی همایش شامل مقالات و سخنرانی استادان، پژوهشگران و صاحب نظران داخلی و خارجی است که آخرین یافته‌های علمی و تجربیات خود را در این حوزه ارائه خواهند کرد.

همچنین در جشنواره صلح و ورزش، آثار برگزیده در بخش‌های عکس، کاریکاتور، مطبوعات (یاداشت و گفت‌و‌گو) و هوش مصنوعی (نماهنگ، عکس و ایده) معرفی می‌شوند.