دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور برای بارگذاری اعلام نیاز‌های جذب هیئت علمی تا چهارشنبه ۲۰ آبان فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز جذب اعضای هیئت علمی اعلام کرد: سامانه مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم از ۲۰ مهر تا ۲۰ آبان به‌منظور ثبت و بارگذاری نیاز‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی برای فراخوان آتی جذب اعضای هیئت علمی فعال است.

بر اساس اعلام این مرکز، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های که هنوز فرایند جذب اعضای هیئت علمی در فراخوان سال ۱۴۰۴ را به پایان نرسانده‌اند و پرونده‌های مربوط به این فراخوان را تعیین تکلیف نکرده‌اند، امکان حضور در مرحله اعلام نیاز فراخوان جدید را نخواهند داشت.

از این رو، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های فراخوان‌های قبلی از طریق هیئت امنا و هیئت اجرایی جذب اقدام و نیاز‌های جدید خود را در سامانه ثبت و بارگذاری کنند.

همچنین پس از ۲۰ آبان، سامانه مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم بسته خواهد شد و اعلام و انتشار فراخوان جذب اعضای هیئت علمی، منوط به دریافت مجوز‌های نهایی از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی می‌توانند برای ثبت و بارگذاری نیاز‌های خود در مهلت مقرر به سامانه مرکز جذب اعضای هیئت علمی به نشانی uniuser.markazjazb.ir مراجعه کنند.