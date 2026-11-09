به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد استان اصفهان گفت: در این مدت، ۲۳۵ پرونده با موضوع‌های مختلف حقوقی مورد پیگیری قرار گرفت که رسیدگی و احقاق حق در ۱۷ پرونده، زمینه توانمندسازی و خروج مددجویان از چرخه حمایت این نهاد را فراهم کرد.

جواد کرانی با تشریح عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری در حوزه امور حقوقی افزود: یکی از رویکرد‌های مهم کمیته امداد در ارائه خدمات حقوقی، صیانت از حقوق مددجویان، رفع موانع قانونی و کمک به حل مسائل و مشکلات حقوقی خانواده‌های تحت حمایت است تا این افراد بتوانند با آگاهی از حقوق قانونی خود، مسیر توانمندسازی و استقلال را طی کنند.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی حقوقی افزود: همچنین در این مدت، ۲۱ دوره آموزشی با حضور یک‌هزار و ۵۴۹ نفر از مددجویان و مخاطبان برگزار شد که موضوعاتی همچون حقوق خانواده، حضانت، مهریه، مشاوره حقوقی دیه، حقوق شهروندی، حصر وراثت، تکالیف قانونی فرزندان در قبال والدین سالخورده، نحوه ثبت دعاوی و چگونگی ارائه شکایات را دربرگرفت.

مدیر حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد استان اصفهان، ادامه داد: در راستای اجرای برنامه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آموزش حقوق خانواده برای ۲۰ نفر از دختران مجرد ۱۸ تا ۳۵ سال شهرستان میمه که از دختران مستعد ازدواج بودند نیز برگزار شد تا با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی در زندگی مشترک، زمینه انتخاب آگاهانه‌تر و تشکیل خانواده‌ای پایدار فراهم شود.

کرانی با اشاره به تسهیل دسترسی مددجویان به خدمات قضایی بیان کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، ۸۹۰ نفر از مددجویان با بهره‌مندی از معرفی‌نامه معافیت از پرداخت هزینه خدمات دفاتر الکترونیک قضایی مطابق تفاهم نامه این نهاد با قوه قضائیه، توانستند امور حقوقی و قضایی خود را با سهولت بیشتری پیگیری کنند.

وی همچنین از همکاری ۳۸ وکیل نیکوکار با کمیته امداد استان خبر داد و گفت: در این مدت، ۱۰۸ پرونده حقوقی مددجویان برای پیگیری و ارائه خدمات تخصصی به این وکلا ارجاع شده است همچنین، با حضور وکلای نیکوکار در ادارات کمیته امداد سراسر استان، ۲۱۸ میز خدمت حقوقی برپا شد و مددجویان از مشاوره‌ها و راهنمایی‌های تخصصی وکلای داوطلب بهره‌مند شدند.

مدیر حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد استان اصفهان، تاکید کرد: مجموع این اقدامات در نیمه اول امسال به ارائه یک‌هزار و ۷۰۸ مورد خدمت حقوقی به مددجویان تحت حمایت منجر شده است که نشان‌دهنده اهمیت آگاهی‌بخشی حقوقی، دسترسی آسان به مشاوره تخصصی و پیگیری مسائل قضایی در حمایت موثر از خانواده‌ها و تقویت زمینه استقلال آنان است.