پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از شناسایی و انسداد ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز و جمعآوری ۶ دستگاه پمپ در بخش سرحد این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ سید سعید عزیزی گفت: در راستای صیانت از منابع آب و برخورد با برداشتهای غیرمجاز مأموران انتظامی با همکاری عوامل مربوطه ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز را در بخش سرحد شناسایی کردند.
وی با بیان اینکه در جریان این اقدام ۶ دستگاه پمپ مورد استفاده برای برداشت غیرمجاز آب جمعآوری شد و موضوع از طریق مراجع ذیربط پیگیری میشود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حفر چاه یا برداشت غیرمجاز آب، موضوع را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند.