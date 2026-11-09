به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ سید سعید عزیزی گفت: در راستای صیانت از منابع آب و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز مأموران انتظامی با همکاری عوامل مربوطه ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز را در بخش سرحد شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه در جریان این اقدام ۶ دستگاه پمپ مورد استفاده برای برداشت غیرمجاز آب جمع‌آوری شد و موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حفر چاه یا برداشت غیرمجاز آب، موضوع را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند.